عاجل - صلاح يسجل الهدف الرابع لمصر في شباك جزر القمر (فيديو)

في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.









وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا في الكاميرون بعد تعادله في الجولة السابقة أمام كينيا.

وسجل محمد النني ومحمد شريف الهدف الأول والثاني لمنتخب مصر فيما سجل صلاح الهدفين الثالث والرابع.

أحرز محمد صلاح نجم ليفربول تالإنجليزي ومنتخب مصر الهدف الثاني له والرابع للفراعنة في شباك جزر القمر،