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عاجل - صلاح يسجل الهدف الرابع لمصر في شباك جزر القمر (فيديو)
الإثنين 29/مارس/2021 - 06:35 م
الفجر الرياضي
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أحرز محمد صلاح نجم ليفربول تالإنجليزي ومنتخب مصر الهدف الثاني له والرابع للفراعنة في شباك جزر القمر، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.
وسجل محمد النني ومحمد شريف الهدف الأول والثاني لمنتخب مصر فيما سجل صلاح الهدفين الثالث والرابع.
وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا في الكاميرون بعد تعادله في الجولة السابقة أمام كينيا.
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