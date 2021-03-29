مبعوثا أمريكا والاتحاد الأوروبي للخرطوم: ندعم حقوق مصر والسودان في مياه النيل









أكد المبعوث الأمريكي للسلام في السودان، دونالد بوث، ومبعوث الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، روبرت فاندول، ضرورة التوصل لحل دبلوماسي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي بما يضمن حقوق مصر المائية.





وأعرب المبعوثان خلال لقائهما مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين عن "استعدادهما للتوسط في قضية سد النهضة، وإيمانهما بضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الخلاف حول السد، وفق مقاربة ترضي الأطراف الثلاثة، بما يحفظ للسودان سلامة أراضيه وتأمين سدوده ولمصر حقوقها المائية".





من جانبه أكد البرهان التزام السودان المبدئي بالحلول السلمية والدبلوماسية بشأن القضايا الخلافية مع دولة إثيوبيا، موضحًا أن انفتاح القوات المسلحة في منطقة الفشقة جرى داخل الأراضي السودانية، وفق اتفاقية ١٩٠٢، وما أكدته التفاهمات اللاحقة مع الجانب الإثيوبي.





كما دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي للمساهمة في تعزيز مسيرة السلام في السودان والتوصل لاتفاق مشترك حول ملف سد النهضة .





كما تناول اللقاء مسيرة السلام في السودان على خلفية توقيع إعلان المبادئ، أمس بين حكومة الفترة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بمدينة جوبا .