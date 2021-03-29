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وزارة الزراعة: إمداد سفن الحيوانات العالقة ب 310 طن أعلاف

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار التناغم والتعاون بين أجهزة الدولة في تعاملها الاحترافي مع أزمة السفينة البنمية العملاقة "ايفرجيفن" العالقة في المجرى الملاحي بهيئة قناة السويس ونظراً لوجود 5 سفن عالقة عليها شحنات مواشي قادمة من رومانيا وأسبانيا إلى المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال التنسيق مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تم إرسال ثلاثة فرق بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إلى المجرى الملاحي حيث تم نقل الأطباء لمواقع السفن بواسطة لنشات هيئة قناة السويس وقامت اللجان البيطرية بمناظرة الحالة الصحية للحيوانات الموجودة على متن البواخر الخمسة بإجمالي عدد رؤوس 60400 أغنام و421 رأس أبقار.

وقال وزير الزراعة أن الحالة الصحية العامة للحيوانات بالخمس بواخر جيدة ولا يوجد اشتباه للإصابة بأمراض وبائية أو معدية وتم التأكد من توافر المياه والأدوية البيطرية والعلف بكميات مناسبة والتنسيق مع موردي الأعلاف لإمداد السفن بالإحتياجات اليومية لحين عودة الملاحة بشكل طبيعي وتم مُخاطبة الهيئة الوطنية للصحة البيطرية وسلامة الغذاء في رومانيا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال الشحنات العالقة من الحيوانات لضمان سلامتها
كما أن هناك مُتابعة مستمرة مع مسئولي هيئة قناة السويس وربان كل سفينة للاطمئنان الدائم على الحالة الصحية للحيوانات وتوفير كافة احتياجاتها من الأدوية والأعلاف حيث تم إمداد البواخر ب 190 طن اعلاف و 120 طن مياه .

وجه وزير الزراعة  الشكر لهيئة الخدمات البيطرية لتفاعلها السريع مع الحدث والتعامل معه باحترافية استحق الإشادة من كافة الدول والمنظمات العالمية .


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قناة السويس الماشية بالحاويات العالقة الخدمات البيطرية

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