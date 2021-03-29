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رئيس الشئون الإسلامية في البرازيل لـ الفجر: مسابقة لحفظ القرآن الكريم خلال رمضان لأبناء الجالية المسلمة

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قال الشيخ خالد تقي الدين رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في البرازيل، إن شهر رمضان في دولة البرازيل له مذاق خاص وتقاليد وعادات متنوعة تمثل التمازج بين عادات وتقاليد المكونات المختلفة للمسلمين وأصولهم العرقية من كافة البلدان الإسلامية.

وأوضح تقي الدين في تصريحات خاصة لـ الفجر، أن مظاهر الفرح تتنوع بهذا الشهر الكريم في ربوع المساجد والمصيات المختلفة داخل الولايات البرازيلية، حيث تحرص المساجد على استضافة قراء القرآن الكريم الذين تبتعثهم وزارة الأوقاف المصرية لتزيين ليالي هذا الشهر الكريم بأصواتهم الندية المرتلة لكتاب الله عز وجل، وتكتظ المساجد بأبناء الجالية والتي تعتبر شهر رمضان فرصة مباركة لكسب المزيد من الحسنات وشحن القلوب ببركات هذا الشهر الكريم.

وأضاف: دخول دولة البرازيل في المرحلة الحمراء لمكافحة "فيروس كورونا"، وخصوصا ولاية ساو باولو التي تضم أكبر عدد من أبناء المجتمع المسلم، حيث يوجد إغلاق تام لكثير من البلديات كإجراء وقائي للحد من انتشار المرض الذي ينتشر بشكل لم يسبق له مثيل ويتسبب في موت الكثير من البشر، حتم على المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل اتخاذ التدابير اللازمة للوعظ والإرشاد خلال هذا الشهر الكريم.

وأكمل: تعتمد خطة المجلس من إعلان بيان دخول شهر رمضان المبارك، ويذاع بمجرد رؤية الهلال في المملكة العربية السعودية وهو القرار الذي تم اعتماده من قبل لجنة الفتوى بالمجلس، ويقوم رئيس المجلس ببث مباشر للإعلان للأمة المسلمة في دولة البرازيل عن دخول الشهر الكريم، وكذلك يصدر المجلس بيانا آخر بقيمة زكاة الفطر والفدية لمن لايقدر على الصوم.

أما بالنسبة للوعظ والإرشاد فقد قرر المجلس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لعمل بث يومي لجميع مشايخ وعلماء المجلس باللغتين العربية والبرتغالية، حول مواضيع مدروسة بعناية من قبل لجنة من علماء المجلس تتضمن الفقة والسيرة والأخلاق والمعاملات، وندوات أسبوعية تتضمن أهم المواضيع التي تخص هموم الجالية المسلمة.

وتابع أنه سيقوم المجلس بتنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم خلال هذا الشهر الكريم لأبناء الجالية وسيرصد لها مكافأة لتشجيع حفظ القرآن الكريم، وسيقوم المجلس بعمل احتفال تكريمي للمشايخ والعلماء نهاية شهر رمضان المبارك، اعترافا بدورهم وقدرهم في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

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