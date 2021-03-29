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رحيل الدكتورة فرحة الشناوي بعد إصابتها بفيروس كورونا
الإثنين 29/مارس/2021 - 06:41 م
محمد كشك
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رحلت الدكتورة فرحة الشناوى عضو مجلس النواب ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق وعميد كلية الطب الأسبق على أثر إصابتها بفيروس كورونا - كوفيد 19.
فرحة الشناوى الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 وجائزة "فارس" عام 98 من الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"، وجائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017.
الدكتورة فرحة الشناوى أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس جامعة المنصورة وتبنت إنشاء مشروع "مانشستر الطبى" وذلك من خلال الشراكة بين كلية طب المنصورة وجامعة مانشستر الإنجليزية، والذى يعد من أفضل البرامج اللتعليمية المصرية
و أسست الدكتورة فرحة الشناوى مركز أبحاث الخلايا الجذعية والحبل السري، ونجحت في مجال البحث العلمي بمجال تخصصها في المناعة، بالإضافة لأبحاثها حول الخلايا الجذعية من الحبل السري، وتم تكريمها من قبل السفير الفرنسي بالقاهرة، وحصلت على وسام "ضابط عظيم" من فرنسا، وهو أعلى وسام يمنح للعلماء.
كما أسست "الشناوى" المركز الثقافي الفرنسي لتعليم اللغة الفرنسية للشباب، وإتاحة فرص متنوعة لهم للحصول على منح علمية ودراسية بفرنسا.
و شغلت "الشناوى" منصب مقرر المجلس القومي للمرأة، لإسهاماتها في تبني قضايا المرأة والعمل المستمر على تأهيلها، وحصلت على العديد من الجوائز العلمية من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، من أهمها جائزة الدولة التشجيعية عام 2000، في مجال العلوم الطبية المتطورة من أكاديمية البحث العلمي، وجائزة "فارس" عام 98 من الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"، وجائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017.
وهي حفيدة الشيخ محمد مأمون الشناوي، شيخ الأزهر الشريف السابع والثلاثين، وتربطها صلة قرابة بالشاعر الكبير مأمون الشناوي، أحد أبرز شعراء مصر.
ووتقديرا لجهودها وعاطؤها العلمى والإجتماعى والعام تم تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم المرأة عام ٢٠١٨، كما اختيرت ضمن قائمة المعينين لمجلس النواب في دورته الحالية.
فرحة الشناوى الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 وجائزة "فارس" عام 98 من الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"، وجائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017.
الدكتورة فرحة الشناوى أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس جامعة المنصورة وتبنت إنشاء مشروع "مانشستر الطبى" وذلك من خلال الشراكة بين كلية طب المنصورة وجامعة مانشستر الإنجليزية، والذى يعد من أفضل البرامج اللتعليمية المصرية
و أسست الدكتورة فرحة الشناوى مركز أبحاث الخلايا الجذعية والحبل السري، ونجحت في مجال البحث العلمي بمجال تخصصها في المناعة، بالإضافة لأبحاثها حول الخلايا الجذعية من الحبل السري، وتم تكريمها من قبل السفير الفرنسي بالقاهرة، وحصلت على وسام "ضابط عظيم" من فرنسا، وهو أعلى وسام يمنح للعلماء.
كما أسست "الشناوى" المركز الثقافي الفرنسي لتعليم اللغة الفرنسية للشباب، وإتاحة فرص متنوعة لهم للحصول على منح علمية ودراسية بفرنسا.
و شغلت "الشناوى" منصب مقرر المجلس القومي للمرأة، لإسهاماتها في تبني قضايا المرأة والعمل المستمر على تأهيلها، وحصلت على العديد من الجوائز العلمية من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، من أهمها جائزة الدولة التشجيعية عام 2000، في مجال العلوم الطبية المتطورة من أكاديمية البحث العلمي، وجائزة "فارس" عام 98 من الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"، وجائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017.
وهي حفيدة الشيخ محمد مأمون الشناوي، شيخ الأزهر الشريف السابع والثلاثين، وتربطها صلة قرابة بالشاعر الكبير مأمون الشناوي، أحد أبرز شعراء مصر.
ووتقديرا لجهودها وعاطؤها العلمى والإجتماعى والعام تم تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم المرأة عام ٢٠١٨، كما اختيرت ضمن قائمة المعينين لمجلس النواب في دورته الحالية.
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