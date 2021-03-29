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رحيل الدكتورة فرحة الشناوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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رحلت الدكتورة فرحة الشناوى عضو مجلس النواب ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق وعميد كلية الطب الأسبق على أثر إصابتها بفيروس كورونا - كوفيد 19.

فرحة الشناوى الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 وجائزة "فارس" عام 98 من الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"، وجائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017.

الدكتورة فرحة الشناوى أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس جامعة المنصورة وتبنت إنشاء مشروع "مانشستر الطبى" وذلك من خلال الشراكة بين كلية طب المنصورة وجامعة مانشستر الإنجليزية، والذى يعد من أفضل البرامج اللتعليمية المصرية

و أسست الدكتورة فرحة الشناوى مركز أبحاث الخلايا الجذعية والحبل السري، ونجحت في مجال البحث العلمي بمجال تخصصها في المناعة، بالإضافة لأبحاثها حول الخلايا الجذعية من الحبل السري، وتم تكريمها من قبل السفير الفرنسي بالقاهرة، وحصلت على وسام "ضابط عظيم" من فرنسا، وهو أعلى وسام يمنح للعلماء.

كما أسست "الشناوى" المركز الثقافي الفرنسي لتعليم اللغة الفرنسية للشباب، وإتاحة فرص متنوعة لهم للحصول على منح علمية ودراسية بفرنسا.

و شغلت "الشناوى" منصب مقرر المجلس القومي للمرأة، لإسهاماتها في تبني قضايا المرأة والعمل المستمر على تأهيلها، وحصلت على العديد من الجوائز العلمية من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، من أهمها جائزة الدولة التشجيعية عام 2000، في مجال العلوم الطبية المتطورة من أكاديمية البحث العلمي، وجائزة "فارس" عام 98 من الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"، وجائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017.

وهي حفيدة الشيخ محمد مأمون الشناوي، شيخ الأزهر الشريف السابع والثلاثين، وتربطها صلة قرابة بالشاعر الكبير مأمون الشناوي، أحد أبرز شعراء مصر.

ووتقديرا لجهودها وعاطؤها العلمى والإجتماعى والعام تم تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم المرأة عام ٢٠١٨، كما اختيرت ضمن قائمة المعينين لمجلس النواب في دورته الحالية.

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