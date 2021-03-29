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هل تلفظ ألمانيا وأوروبا تنظيم الإخوان؟

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
وكالات
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الجماعات المحظورة في ألمانيا "غير شرعية" ولا يسمح لها بأي نشاط وينطبق ذلك على تنظيم الإخوان.. هكذا قطع سيريل نون سفير ألمانيا في مصر الطريق أمام عناصر تنظيم الإخوان في تركيا.

 

وأكد أن بلاده لن تكون ملاذا آمنا لتنظيم الإخوان في أي نشاط مستقبلي، إذا فكروا في الرحيل إليها من أي دولة أخرى، مشيرا إلى أن ألمانيا شهدت مؤخرا موجة من الجماعات الإرهابية، وتم منع أنشطتها ومحاسبتها وفقا لأحكام القانون الألماني، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

كما أصدرت المخابرات الداخلية الألمانية في ولاية بادن فورتمبيرغ تقريرها السنوي حول المنظمات التي تشكل خطرا على الأمن الداخلي للولاية وضمَّ التقرير تنظيم الإخوان الذي بلغ عددالمنتمين له في الولاية 190 شخصا.

 

أكد السفير الألماني وجود تعاون وثيق بين مصر وبلاده في مجال الهجرة، موضحا أن مصر شريك يعتمد عليه، وأن العلاقات السياسية والدبلوماسية مع مصر قوية، وأن بلاده لن تسمح بأي نشاط غير شرعي لتنظيم الإخوان.

 

كانت هناك مطالبات عديدة بحظر تنظيم الإخوان في أوروبا مؤخرا، والتي باتت تمثل مصدر تمويل التنظيم تحت شعار العمل الخيري والإنساني، فهل تلفظ ألمانيا وأوروبا تنظيم الإخوان؟.

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مداد نيوز تنظيم الاخوان اوروبا المانيا

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