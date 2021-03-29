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شاهد.. السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بجروح خطيرة

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة إنسانية حرجة لشاب بالقاهرة يدعى ياسر عبد الباقي، المصاب بجروح خطيرة في القدم.

وقالت عزة خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وجه بعلاج الحالة على نفقة الدولة وتنفيذ كل متطلباته ومتابعته.

ومن جانبه قال ياسر عبد الباقي، المصاب بجروح خطيرة في القدم إنه أصيب بفيروس في قدمه منذ فتره وأجرى الفحوصات اللازمة ولكن الأمر تطور وأصبح يعاني من انسداد في الشرايين وقرحة في المعدة منذ شهرين ونصف.

وتابع «الدنيا ملطشة معايا والحمد لله على كل حال، وليس لي معاش، وبنام على الأرض لعدم وجود فرش وأتمنى العمل لكسب المال الحلال».

واستطرد: «الحمد لله على استجابة الرئيس لأني كنت عاوز أتعالج عشان أقدر اشتغل وليس لي إلا الله، مردفا «كان أملي في الله كبير أن يستجيب الرئيس لحالتي»

واختتم: شكرا للرئيس السيسي الأب الروحي لنا على ما فرحنا به، ويا رب دايما يفرح كل الشعب المصري بحق شهر رمضان مبارك.

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