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فوز درامي لأشمون على تلا يقربه من الصعود للقسم الثالث (صور)

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي ومحمود غريب
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حقق فريق أشمون فوزا مثيرا في الوقت القاتل خارج ملعبه على حساب نادي تلا بهدفين مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة لترقي القسم الرابع المؤهل الدرجة الثالثة.

خاض تلا اللقاء بتشكيل مكون من ابراهيم الجيزاوي وعثمان خليفة ومصطفى دومه ومحمود الاسود واحمد النوتي ومسلم الكوت ومحمود شرف فلافيو وشعبان الكوت ومحمود الجندي ومحمد فودة ومحمود عبد الحفيظ .

البدلاء أسامة الرفاعي ومحمد مبروك ومحمود النفيلي وشعبان بلوز وكريم جمال ومحمود سلامه وابراهيم الحاج علي وطارق نشأت ومحمود البابلي.

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وضم تشكيل اشمون احمد العشماوي ومحمود عبد المنعم وشعبان جمال واحمد عبد المعبود وشعبان مصطفى ومحمد شعبان وسعيد شكري ومحمد خيري ومهند ابراهيم ومحمد زكي وابراهيم حسن .

البدلاء يوسف شعبان واحمد الختام ومحمود شعبان وأحمد محمد خيري ورمضان تكه وأحمد عواد وعلاء حسني .

شهد الشوط الأول تقدم أشمون بهدف من ركلة حرة وصلت للاعب أشمون محمود عبد المنعم ليضها برأسة في المرمى .

وكاد أشمون أن يضيف الهدف الثاني بنفس طريقة الهدف الاول لينقذها حارس تلا ببراعة امام المرمى .
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وفي الشوط الثاني نشط أداء تلا ونجح في استغلال الضغط على دفاعات أشمون بتسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب محمود عبد الحفيظ من متابعة امام خط المرمى .

وفي الدقيقة 95 والاخيرة نجح أشمون في خطف هدف الفوز عن طريق البديل علاء حسني الذي استغل خطأ مدافع تلا لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق حارس تلا وسط فرحة عارمة لاشمون .

الفوز رفع رصيد أشمون إلى 10 نقاط بالمركز الأول ويبقى تلا عند 8 نقاط بالتساوي مع مركز شباب قويسنا .
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ومن المقرر أن يلتقي الجمعة المقبلة أشمون مع نادي قويسنا ومركز شباب قويسنا مع تلا .

ويحتاج أشمون للتعادل أو الفوز في الجولة المقبلة على ملعبه أمام قويسنا من اجل الصعود للقسم الثالث.

الترتيب

1- أشمون 10 نقاط
2- تلا 8 نقاط
3- م ش قويسنا 8 نقاط
4- قويسنا نقطة وحيدة

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