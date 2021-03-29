حسين متولي للصحفيين: الدفاع عن استقلال الدور النقابي مهمتنا جميعًا

قال حسين متولي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن مزايدة الصحفيين على مواقف بعضهم البعض تجاه التشريعات الصحفية هو أمر مرفوض.



وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا يمكن لعقل القبول بوجهة نظر تصنف زميلًا بصحيفة حزبية أو خاصة مثلًا، كمدافع عن الحقوق والحريات أكثر من زملاء مهنيين بصحف قومية.



وأكد "متولي" أن النقابة مظلة جامعة، والدفاع عن استقلال الدور النقابي طبقًا للدستور مهمتنا جميعًا، وأن التشريعات تحدد حقوقنان وتنظم عملنا أو تنتقص من فرصنا معًا.



وطالب "متولي" الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ضرورة توحيد الصف، وتصدير أصحاب خبرة في التعامل مع التشريعات والقوانين واللوائح للمشهد، مع أصحاب رؤي مستنيرة تحمي حريتنا النقابية، وحقوقنا المهنية والشخصية.



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.