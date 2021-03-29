توفر المواد الغذائية لـ250 ألف أسرة.. تعرف على حملة أبواب الخير

يواصل صندوق تحيا مصر استعداداته لاستقبال شهر رمضان، الذي يأتي للعام الثاني على التوالي، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في مختلف دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.



وأطلق صندوق تحيا مصر، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، المرحلة الأولى من حملة "أبواب الخير" لتوفير المواد الغذائية المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية، استعدادا لشهر رمضان المعظم.



جاء ذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية، وأمين صندوق تحيا مصر، وفضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ومحمد العبار، مؤسس إعمار العقارية.



فيما يلي من يطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن حملة أبواب الخير التي أطلقها صندوق تحيا مصر بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.



- تجسد حملة أبواب الخير نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص.



- توفر الحملة الدعم المستمر للأسر الأولى بالرعاية.



- دعمت وزارة التضامن الاجتماعي جهود الصندوق لرعاية هذه الأسر.



- تستهدف المرحلة الأولى من الحملة توفير المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم.



- تستفيد 250 ألف أسرة من المرحلة الأولى للحملة، بنحو 3 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 600 طن من الدواجن.



- المرحلة الأولى من الحملة موزعة على عدد من القوافل سيتم إطلاقها تباعا إلى محافظات الصعيد ومدن القناة والدلتا وسيناء والقاهرة الكبرى.



- انطلقت أولى قوافل الحملة إلى محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، وسيتم استقبالها من خلال المحافظين تمهيدا لتوزيعها على المستحقين، وذلك تبعا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكل محافظة، لتصل إلى 16 ألف أسرة بكل محافظة.



- تتضمن المواد الغذائية الجافة توفير كرتونة قومها (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح)، كما سيتم توزيع الدواجن في شكل تزن 2 كيلو و500 جرام.



- تم التحضير لحملة أبواب الخير بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.



- شهد العام الماضي تعاونا مثمرا من الوزارة في مجال توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، سواء في توفير المواد الغذائية طوال العام، فضلا عن تنفيذ العديد من المبادرات ومنها، دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية والبرنامج القومي لحماية أطفال وكبار بلا مأوى، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وغيرها من المبادرات التي أسست لشراكة استراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي.



جدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عدد من أجهزة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال المبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.