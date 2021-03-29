نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة مصر مع جزر القمر

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة منتخب مصر مع جزر القمر، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "الحلفاوي" قائلا: "ولادنا في الملعب لبستهم روح رجالتنا في القناة".



ويشارك نبيل الحلفاوي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع عدد من الفنانين منهم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب ونبيل الحلفاوى وخالد الصاوى وحنان مطاوع.