"ربيع" يعلن موعد استئناف حركة الملاحة بقناة السويس (فيديو)



وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج عبر فضائية "Ten"، مساء الإثنين، إلى أن حركة الملاحة ستعود من الجهتين من الشمال للجنوب والعكس، وبكامل طاقتها ولمدة 24 ساعة حتى يتم عبور كافة السفن المنتظرة بأسرع وقت.



وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه كان يتم عبور 60 سفينة يوميا، ولكنهم يستهدفون عبور 90 سفينة يوميا الفترة المقبلة.







كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، موعد عودة حركة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن استئناف حركة الملاحة في الساعة الثامنة مساء اليوم.