موسيماني يعفو عن منبوذ الأهلي





كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، عن تطور جديد بشأن عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر والتي فرضها المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





موسيماني يقرر العفو عن كهربا





وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ق رر العفو عن كهربا جناح المارد الأحمر، وعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب مواجهة المريخ في الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا.





وتدخل قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، حارس المرمى، وكذلك سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسامى قمصان، المدرب المساعد، لإقناع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعودة كهربا للتدريبات الجماعية حيث اقتنع المدير الفني وقرر عودة اللاعب للتدريبات عقب مواجهة المريخ المقبلة.







