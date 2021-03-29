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وزيرة التجارة: الانتهاء من ميكنة مكاتب وفروع التنمية الصناعية بالمحافظات وربطها بالمقر الرئيسي

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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 أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها ٢٧ مكتب وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية. 

 

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية - فى ختام جولتهما التفقدية لمجمع المحلة الكبرى- مع عدد من منتجى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات بمقر ديوان عام محافظة الغربية للوقوف على اهم التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى والحلول المقترحة للنهوض بالصناعات النسيجية وزيادة معدلات التصدير.  


شارك في اللقاء النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعدد من النواب عن محافظة الغربية واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي ومحمد عبد الملك رئيس قطاع المكاتب الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتورة اماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.


وأوضحت الوزيرة ان الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بما يسهم في خلق أسواق للصادرات المصرية وتشغيل العمالة وخلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب، لافتة الي حرص الدولة على توفير بيئة مواتية لنمو الصناعات وخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في القرى التي تتمتع بفرص وقدرات إنتاجية عالية كما هو الحال في أغلب قرى محافظة الغربية، لا سيما إذا نجحت هذه الصناعات الصغيرة في تقنين أوضاعها والانضمام الي منظومة الاقتصاد الرسمي.  


وأضافت جامع أن الحكومة نجحت العام الماضي خلال أزمة فيروس كورونا في صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات الأمر الذي ساهم في  استمرار العملية الانتاجية  والحفاظ علي العمالة المصرية، مشيرة الي ان البرنامج الجديدة للمساندة التصديرية سيزيل الكثير من التحديات التي كانت موجودة بالبرنامج السابق بما يحقق أقصى استفادة للمصدرين. 


 ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  أن اهتمام سيادة الرئيس بالقرى هي فكرة عبقرية ستساهم في حل معظم المشاكل الموجودة بالقرى خاصةً المنتجة منها، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وحل مشاكل الهجرة من القرى للمدن وكذلك الهجرة غير الشرعية،  مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف إنشاء مجمع ورش صناعية لكل مجموعة من القرى لتجميع الصناعات وتشغيلها بشكل تكنولوجي ومطور ليكون المنتج قابل للمنافسة داخل مصر وخارجها


وفي نهاية الزيارة تفقدت الوزيرة ومحافظ الغربية المعرض الذى نظمته  المحافظة بعنوان "صنع بأيدينا" والذي ضم عدد من المنتجات اليدوية والحرفية والتى تغطى مجالات  الجلود، والعطور، الملابس، الأثاث والموبيليا، والمنتجات الطبيعية كعسل النحل والزبيب، والمصنوعات الزجاجية والمنتجات اليدوية، وكذلك المنسوجات القطنية والمفروشات.

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محافظة الغربية فروع التنمية الصناعية دعم الصادرات التنمية الصناعية

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