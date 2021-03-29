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بعد تعويم السفينة الجانحة.. أسامة ربيع يُعلن عودة الملاحة لقناة السويس اليوم

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه من المنتظر عودة الملاحة لقناة السويس اليوم بعد نجاح الجهود المصرية في تحريك السفينة البنمية الجانحة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

ووصلت قبل قليل السفينة البنمية العملاقة إلى البحيرات المرة في الإسماعيلية بعد نجاح تحريكها بقناة السويس بعد جنوحها منذ يوم الثلاثاء الماضي تمهيدًا للقيام بإجراءات فحصها.

وفي تصريحات سابقة قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة السفينة الجانحة بهدوء، موضحًا: "مكناش بنلتفت لأي حاجة وركزنا جهودنا على إنجاز العمل، كما تضافرت الجهود وعملت الكراكات طوال ساعات الأمس، وتعاقدنا على كراكة أجنبية لعبت دورًا هاما على إنجاز هذه المهمة".
وأضاف "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، "نفكر في التصرف بشكل أسرع وتطوير إمكانياتنا خلال الفترة المقبلة، وسنفكر في التعاقد على قاطرات بقوة شد أكبر مما كنا نفكر في التعاقد عليه".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "الحادث كان مؤثرًا لأنه أغلق الملاحة، وباقي الحوادث لم تكن مؤثرة لأنها كانت تقع في قناة السويس الجديدة التي تتمتع بازدواج، لذلك تأثرت التجارة العالمية ومصر.. طول ما إحنا شغالين في حاجات بتحصل لكن بنخلصها في قناة أخرى غير القناة اللي حصل فيها الحادث".

وأردف، أن السفينة الجانحة لم تتضرر، مشيرًا إلى أن إدارة القناة ستفتش السفينة بشكل كامل بعد حل الأزمة بنسبة 100% قبل السماح لها بالعبور: "لم تتضرر القناة، لكن معداتها أستهلكت وسنحصل على تعويضات، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الحادث، فمرشدينا آراؤهم استشارية وقبطان المركب هو المسؤول الأول والأخير".

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