تعرف على أبرز المرشحين لتدريب نابولي

أشارت بعض التقارير الصحفية الإيطالية، اليوم الإثنين، إلى آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي.









وقال موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن دي لورينتيس سيقدم عقدًا جديدًا لجاتوزو حال تأهل البارتينوبي لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن جاتوزو غير مستعد للبقاء في نابولي بسبب علاقته المتوترة مع دي لورينتيس.





وتابع التقرير الايطالي أن دي لورينتيس أيضًا سيبدأ في البحث عن بدائل تحسبًا لقرار جاتوزو بالرحيل.









وشهدت الفترة الماضية تدهور في العلاقة بين جاتوزو وأوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، في الفترة الأخيرة بسبب تذبذب نتائج الفريق.



