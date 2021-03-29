ضربه بإسطوانة بوتجاز على رأسه.. مقتل "أب" على آيدي نجله ببني سويف

لفظ "أب" مصرعه على آيدي نجله "المريض نفسيًا" بمركز الواسطى ببني سويف، بسبب مشادة بينهما قام على اثرها الأبن بالتعدي على الأب بضربه بـ"إسطوانة بوتجاز" على رأسه، فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة الواسطي، بقيام شاب يدعى "أحمد. ش س" ومقيم بعزبة "سليمان وهبة" التابعة لقرية اطواب بدائرة المركز، على قتل والده بانبوبة على رأسه.



اضطرابات نفسية



وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الواسطى بقيادة المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث المركز، والرائد مصطفى عاطف، والرائد عماد عثمان معاونا رئيس المباحث إلى محل الواقعة حيث تبين من التحريات الأولية أن الشاب المتهم يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة، وسبق وأن تم حجزه داخل أحد المستشفيات النفسية لتلقى العلاج.



مشادة كلامية



وأن هناك مشادة كلامية نشبت بينه وبين والده بعد طلبه مبالغ مالية من والده، تطورت إلى اعتدائه على والده بضربه بإسطوانة بوتجاز على رأسه فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال وتمكنت مباحث مركز شرطة الواسطى من ضبطه.



تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



