عزة مصطفى بعد تعويم السفينة الجانحة: "أنا المصري.. ومن البلد دي" (فيديو)

أعربت الإعلامية عزة مصطفى، عن سعادتها بنجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة، قائلة "أنا المصري أنا من البلد دي".



وقالت "عزة" خلال تقديم برنامجها "صالة التحرير" على قناة صدى البلد "أنظار العالم كله تتجه إلى قناة السويس اليوم، وسائل الإعلام العالمية تابعت عملية تعويم القناة".



ووجهت عزة مصطفى التحية والتقدير لكل من فكر وقرر وساعد وشارك في تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس، معلقة "رجالة قناة السويس مشفوش النوم منذ أيام، النهاردة كلهم بيحتفلوا بنجاحهم ومجهودهم".



وفي تصريحات سابقة قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة السفينة الجانحة بهدوء، موضحًا: "مكناش بنلتفت لأي حاجة وركزنا جهودنا على إنجاز العمل، كما تضافرت الجهود وعملت الكراكات طوال ساعات الأمس، وتعاقدنا على كراكة أجنبية لعبت دورًا هاما على إنجاز هذه المهمة".



وأضاف "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، "نفكر في التصرف بشكل أسرع وتطوير إمكانياتنا خلال الفترة المقبلة، وسنفكر في التعاقد على قاطرات بقوة شد أكبر مما كنا نفكر في التعاقد عليه".



وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "الحادث كان مؤثرًا لأنه أغلق الملاحة، وباقي الحوادث لم تكن مؤثرة لأنها كانت تقع في قناة السويس الجديدة التي تتمتع بازدواج، لذلك تأثرت التجارة العالمية ومصر.. طول ما إحنا شغالين في حاجات بتحصل لكن بنخلصها في قناة أخرى غير القناة اللي حصل فيها الحادث".



وأردف، أن السفينة الجانحة لم تتضرر، مشيرًا إلى أن إدارة القناة ستفتش السفينة بشكل كامل بعد حل الأزمة بنسبة 100% قبل السماح لها بالعبور: "لم تتضرر القناة، لكن معداتها أستهلكت وسنحصل على تعويضات، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الحادث، فمرشدينا آراؤهم استشارية وقبطان المركب هو المسؤول الأول والأخير".

