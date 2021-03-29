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مدير الكلية البحرية الأسبق: "مصر تعاملت مع أزمة السفينة الجانحة بمنتهى البراعة" (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق إن المد ساعد على إنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة بهيئة قناة السويس اليوم الاثنين.

ووجه مرزوق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين الشكر إلى كل العاملين بهيئة قناة السويس وكل من ساهم في تعويم السفينة الجانحة.

وأشار إلى أن قناة السويس نجحت في تعويم السفينة الجانحة دون خسائر في الأرواح أو حدوث تلوث بمجرى القناة، لافتا إلى أنه من المتوقع بدء تحرك السفن المنتظرة في الثامنة مساء اليوم، مؤكدًا أن مصر أدارت أزمة السفينة الجانحة بأكبر قدر من البراعة.

وفي ذات السياق قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة السفينة الجانحة بهدوء، موضحًا: "مكناش بنلتفت لأي حاجة وركزنا جهودنا على إنجاز العمل، كما تضافرت الجهود وعملت الكراكات طوال ساعات الأمس، وتعاقدنا على كراكة أجنبية لعبت دورًا هاما على إنجاز هذه المهمة".

وأضاف "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، "نفكر في التصرف بشكل أسرع وتطوير إمكانياتنا خلال الفترة المقبلة، وسنفكر في التعاقد على قاطرات بقوة شد أكبر مما كنا نفكر في التعاقد عليه".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "الحادث كان مؤثرًا لأنه أغلق الملاحة، وباقي الحوادث لم تكن مؤثرة لأنها كانت تقع في قناة السويس الجديدة التي تتمتع بازدواج، لذلك تأثرت التجارة العالمية ومصر.. طول ما إحنا شغالين في حاجات بتحصل لكن بنخلصها في قناة أخرى غير القناة اللي حصل فيها الحادث".

وأردف، أن السفينة الجانحة لم تتضرر، مشيرًا إلى أن إدارة القناة ستفتش السفينة بشكل كامل بعد حل الأزمة بنسبة 100% قبل السماح لها بالعبور: "لم تتضرر القناة، لكن معداتها أستهلكت وسنحصل على تعويضات، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الحادث، فمرشدينا آراؤهم استشارية وقبطان المركب هو المسؤول الأول والأخير".

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