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التحقيقات: لا شبهة جنائية في مصرع شاب أسفل عجلات قطار البدرشين

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات القطار، بالبدرشين، أن الشاب عبر من مكان غير مخصص للعبور، مما أسفر عن مصرعه وصرحت النيابة العامة، بدفن جثة الشاب، لعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمصرع شخص دهسًا أسفل عجلات القطار بقرية مزغونة بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة النقيب محمد جمال برغش معاون مباحث المركز وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "سيد.ع.ب"، مقيم بمركز الصف، وكشفت المعاينة وسماع أقوال شهود العيان على الحادث، عن عدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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