رئيس ملاحة بورسعيد: أزمة السفينة الجانحة كشفت حقيقة عدم وجود بديل لقناة السويس (فيديو)





قال عادل لمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن الفكرة الرئيسية للتكريك حول السفينة الجانحة تمت بسواعد مصرية وبشهادة كل الشركات العالمية.وتابع "لمعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن غلق القناة أكبر دليل على المشككين بوجود طرق بديلة لقناة السويس، مردفا "رب ضارب نافعة".وأشار إلى أن البترول ارتفع 4 % على إثر جنوح السفينة بقناة السويس الجديدة، ما يؤكد أنها القناة الأهم في نقل التجارة العالمية.وأضاف أن هذه السفينة أكبر من أي حاملة طائرات في العالم وتعد مدينة متحركة، مؤكدا أن حركة الملاحة والسفن تعود لطبيعتها خلال 3 أيام، موجهًا الشكر للقادة السياسية وكل العاملين في الهيئة على الجهود المبذولة لتعويم السفينة.