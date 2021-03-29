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نقيب الأشراف: نجاح جهود تحريك السفينة الجانحة يؤكد قدرة مصر على حل الأزمات

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قال سماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، إن سواعد أبناء مصر الفتية أثبت قدرتها الخارقة على حل الأزمات، والعمل الدؤوب ليلًا نهارًا من أجل رفعة الوطن.

وأضاف خلال تعليقه على نجاح رجال وخبراء هيئة قناة السويس في تعويم السفينة البنمية، أن التكاتف الكبير بين أبناء الوطن كان كلمة السر فى إنهاء تلك الأزمة العصيبة، التى أظهرت للعالم كله أهمية ومكانة قناة السويس.

وأشار السيد محمود الشريف، إلى أن مصر نجحت اليوم أمام العالم كله في إظهار قدرتها على التعامل مع الأزمات الخطيرة التي تمس اقتصاديات كافة الدول، ويؤكد دورها الحيوى وقدرتها الفائقة في التصدى لأى مشكلة قد تتسبب في حدوث أزمة عالمية.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن مصر بها رجالًا وطنين مدركين لقوتها السياسية والاقتصادية والسياسية، وقادرين على تحمل الصعاب من أجل وطنهم.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساعدت في حل الأزمة التى هددت اقتصاديات دول كثيرة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها وجيشها ورجال أمنها إلى كل خير.

ووجه سماحة السيد محمود الشريف، خالص الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وجميع العاملين بالهيئة على ما بذلوه من مجهودات خلال أعمال تعويم السفينة.

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