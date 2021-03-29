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السبت.. عرض "طبق الأصل" آخر حكايات "ورا كل باب"

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تعرض حكاية "طبق الأصل"، إحدى حكايات مسلسل "ورا كل باب"، يوم السبت المقبل، على شاشة "الحياة"، وهي آخر حكاية بالمسلسل، بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب.

ويشارك في بطولة حكاية "طبق الأصل" بجانب فتحي عبد الوهاب، كل من الفنان إيهاب فهمي، والفنان رامي وحيد، وساندي علي، ورشا مهدي، وإبراهيم ظريف، ومن تأليف محمد الشواف، ومن إخراج معتز حسام.

وتدور أحداث الحكاية حول الزواج من فتاة أجنبية، ثم بعدها تقرر السفر لوطنها وتأخذ معها أبناءها، وتمنع أباهم من الوصول إليهم، أو رؤيتهم.

ومسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسرى الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

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ورا كل باب فتحي عبد الوهاب

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