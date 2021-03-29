دعاء النجار خلال زيارة لـ"الفجـر": سأعمل على مواصلة السعي للحفاظ على هيبة وكرامة أبناء المهنة

زارت الكاتبة الصحفية بجريدة الجمهورية دعاء النجار، المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، جريدة "الفجـر"، اليوم، ضمن جولاتها بانتخابات التجديد النصفي.



وقدّمت "النجار" برنامجها الانتخابي للزملاء، وردت على كافة استفسارتهم، حول قضايا المهنة والمشكلات التي يتعرض لها الزملاء، وأيضًا الحلول التي يضعها برنامجها.



وقالت " النجار" إنها قررت الترشح لانتخابات النقابة هذه الدورة، من أجل خدمة زملائها الصحفيين وكسب ثقتهم، في الوقت الذي تواجه فيه المهنة تحديات كبيرة، تحتاج إلى استعادة قوة جمعيتنا العمومية وتأثيرها.



وأضافت أنها تأمل في أن تكون العضوة رقم 10 التي تصل لعضوية مجلس النقابة، مشيرة إلى أنه من الغريب غياب تمثيل المرأة في مجلس النقابة على مدار دورتين متتاليتين، مؤكدة أنها طوال 8 سنوات، تعيش هموم ومشكلات الصحفيين، وما تمر به المهنة، وذلك من خلال عملها كمسئول الملف الصحفي بجريدة الجمهورية، خاصة أن بدايتها الصحفية كانت بقسم بريد القرّاء بالجريدة، المعروف عنه أنه من الأقسام الخدمية.



وأوضحت "النجار" أنها ستعمل على مواصلة السعي للحفاظ على هيبة وكرامة أبناء المهنة والتفاوض مع كل الأطراف المعنية لتحسين الأوضاع المالية والإقتصادية للعاملين في المهنة، بالإضافة إلى العمل على استعادة حق الصحفيين في الخصم على تذاكر المترو ووسائل النقل العام.



وأكدت أن برنامجه الانتخابي يتضمن السعي إلى زيادة القرض الحسن ليصبح 3 فئات 5، و10، 25 ألف جنيهًا، وأيضًا تخصيص لجنة للمرأة داخل النقابة تهتم بقضايا حواء بشكل عام، ومشكلات الصحفيات وما يتعرضن له خلال ممارستهن للعمل الصحفي والسعي لتوفير ظروف أفضل للصحفيات المغتربات وتقديم الحماية اللازمة لهن، بالإضافة إلى تفعيل دور النقابة فى التصدى لمنتحلى الصفة وكل ما من شأنه الإساءة للمهنة والمساس بهيبة العاملين بها.



ووعدت "النجار" بمواصلة السعي من أجل الإسراع في حل مشكلة النادي البحري بالإسكندرية، وجدولة الديون المستحقة للمحافظة وكل المشكلات المعلقة بحقوق الصحفيين في أندية أو أراضي، فضلًا عن التواصل مع بعض الأندية المشهورة لتقديم تسهيلات للصحفيين للعضوية سواء تخفيض أو تقسيط والحصول على عدد من العضويات الشرفية، والعمل على تطوير الدورات التدريبية في النقابة بما يتواءم مع التطور العالمي في الصحافة والتعاون مع مؤسسات التدريب الصحفية العربية والعالمية لتنمية مهارات الزملاء.



ولفتت إلى ضرورة السعي لتوقيع برتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، لحصول الصحفيين على دورات مخفضة في التثقيف السياسي والأمن القومي، والاتفاق مع الجهات المعنية على تخصيص دور مناسبات للصحفيين وأسرهم، أو الحصول على تخفيضات كبيرة بالدور الحالية، وأيضًا وضع دراسة لاستغلال باقي الأدوار الشاغرة بالنقابة لإيجاد موارد جديدة.



وشددت على أنها ستعمل على التواصل مع عدد من المعارض المعروفة لحصول الصحفيين على تخفيضات كبيرة في أسعار السيارات وتسهيلات في السداد، بالإضافة إلى تخصيص لجنة معنية بمتابعة الأفكار والمقترحات البناءة التى جاءت ببرامج الزملاء المرشحين وعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم نحو تنفيذها.



يذكر أن "دعاء النجار" رئيسة قسم بجريدة الجمهورية، والمسؤولة عن الملف الصحفي بالجريدة؛ حيث تغطي أخبار نقابة الصحفيين، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، واتحاد الصحفيين العرب، كما أنها خاضت انتخابات النقابة الدورة السابقة، وحصلت على قرابة الـ1100 صوت.



وكانت قد تقدمت الزميلة الصحفية دعاء النجار، بأوراق ترشحها لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل 2 أبريل.



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.