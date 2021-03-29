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أمريكا تعلن عن مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم عياش

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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خرجت أمريكا لتعلن عن رصد مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش المدان باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

 

ونشر حساب Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة قالت فيها إنها تبحث عن سليم عياش وهو "ضابط كبير في وحدة الاغتيال التابعة لمنظمة حزب الله اللبنانية".

 

وذكر أن المكافأة المالية التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار هي أيضا مقابل تقديم "معلومات تؤدي إلى منع عياش من  الانخراط في عمل إرهابي دولي ضد أشخاص أمريكيين أو ممتلكات أمريكية".

 

وأدين سليم جميل عياش (57 عاما) في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين. وجرت محاكمته غيابيا وهو لا يزال طليقا، وسيجري تنفيذ الأحكام الخمسة في نفس التوقيت.

 

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان برأت بوقت سابق المتهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي وحوكموا غيابيا لعدم تمكن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم.

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عياش سليم عياش امريكا الخارجية الامريكية

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