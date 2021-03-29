شروط تسجيل السيارات باسم الأبناء في مبادرة "الإحلال".. شاهد التفاصيل





قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إن هناك إقبال كبير على المبادة حيث وصل عدد المتقدمين حتى الآن إلى 68 ألف شخص، لافتًا إلى أنه يمكن تسجيل السيارة الجديدة باسم الأنباء حال تسديد القيمة بشكل فوري وليس بالتقسيط.وأكد "عبد الرازق" خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين أن المبادرة مستمرة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الرسائل ستصل إلى المتقدمين خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل سيارات التاكسي والملاكي، ومن المقرر دخول الميكروباص خلال عدة أشهر، مشيرا إلى أن المبادرة تشترط ألا يتخطى السن 65 عاما في حالة التقسيط، مع استثناء هذا الشرط حال تسديد القيمة بشكل فوري.