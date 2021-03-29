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مركز شباب قويسنا يحسم ديربي الترقي

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حسم فريق مركز شباب قويسنا لقاء نادي قويسنا بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة قبل الأخيرة لدورة الترقي بالقسم الرابع.

وجاء تشكيل مركز شباب قويسنا مكون من " محمود عبد المقصود وعماد حمدى واحمد العجوز ومسعد صالح واحمد صابر وعبد الرحمن جادو ومحمد جمعة وعماد عواد واحمد فتحى جلبيرتو وعبد الرحمن ابو النور ومحمود اشرف دقدق.

وضم تشكيل نادى قويسنا : محمد مقلد ومحسن فكرى وخالد محمود وأباظة وإبراهيم سيد ومحمود صلاح ومحمد طه وجلال سمينة واحمد السلام والنوشى وعبد الرحمن عوف .

شهد الشوط الأول تفوق مركز الشباب بنتيجة 3-0 عن طريق محمد أبو النور "هدفين" وهدف للاعب أحمد فتحي جلبرتو .

وفي الشوط الثاني سجل نادي قويسنا هدفين عن طريق محمد مارينا، وعبد الرحمن عوف .

الفوز رفع رصيد شباب قويسنا إلى 8 نقاط، بالتساوي مع تلا، وتجمد رصيد النادي عند نقطة وحيدة، بالمركز الأخير .

ويلعب في الجولة الختامية يوم الجمعة، شباب قويسنا مع تلا، وأشمون مع نادي قويسنا .

ويحتاج أشمون للتعادل أو الفوز للصعود مباشرة للقسم الثالث، في حالة خسارة أشمون يتأهل أيضاً في حال تعادل شباب قويسنا مع تلا .

الترتيب

1- أشمون 10 نقاط
2- تلا 8 نقاط
3- م ش قويسنا 8 نقاط
4- قويسنا نقطة وحيدة

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