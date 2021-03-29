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شكرى: بحثنا التعاون مع الأردن والعراق بمختلف المجالات

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إنه ينقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية للشعب والقيادة العراقى، موضحا أنه يتوجه بالشكر لكل من وزير خارجية العراق والأردن والقيادات والشعبين لما عبرا عنه من تضامن ومواساة على الأحداث التى تمت فى حادث قطارى سوهاج، وهو ما يعبر عن الإخاء والتضامن والشعور بالمصير ووحدة المستقبل ودائما نجد القوة من هذا التعبير الأخوى المخلص.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن، أن الاجتماع اليوم جاء فى إطار التحضير لعقد القمة الثلاثية المرتقبة لآلية التعاون الثلاثى، ونتطلع لعقدها في بغداد في أقرب فرصة بما يتوج العمل الدؤوب والجهد الكبير لما بذلته الحكومات الثلاثة.

وأوضح أنه تم تناول مختلف أوجه التعاون الثلاثى والمشروعات المطروح تنفيذها بين الدول الثلاث في المجالات الاقتصادية والتجارية بمفهومها الشامل، لافتا إلى أنه سيتم رفع ما توصلت إليه حكومات الدول الثلاث من تفهمات للتعاون بين الدول الثلاث إلى القادة خلال القمة المرتقبة بما يترجم الإرادة الثلاثية لدى القادة إلى نتائج ملموسة لدخول المشروعات إلى حيز التنفيذ.

وأكد أنه تم تبادل وجهات النظر والتباحث حول التطورات التي تشهدها المنطقة ولا سيما القضية الفلسطينية والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن فضلا عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وتابع: تناولنا أهمية استمرار العمل من أجل الحفاظ على الأمن المائى العربى سواء فيما يتعلق بمصر إزاء قضية سد النهضة أو احتياجات العراق الشقيق من المياه، وضرورة العمل على الحفاظ على الأمن القومى العربى بعيدا عن تدخلات خارج الإقليم العربى، وأردف: "نتطلع لقعد القمة الثلاثية مع الأردن والعراق".

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