ملاحة بورسعيد عن نجاح تعويم "ايفر جيفين": "ربنا أنصف رجال قناة السويس"



وأشار "لمعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن المدة التي أغلقت فيها قناة السويس كانت رسالة للعالم بأن قناة السويس هى الممر الأكثر أمنا، معقبا: "رب ضارة نافعة"، موجها التحية لرجال قناة السويس لإتمام عملية التعويم بنجاح.



وأضاف، "ربنا أنصف رجال هيئة قناة السويس.. والعالم كله عرف قيمة القناة"، لافتا إلى أن حركة الملاحة ستعود خلال طبيعتها بقناة السويس.



قال عادل لمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، على نجاح عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، قائلا: "ربنا كرمنا بإعادة تعويم السفينة"، مشيرا إلى أن السفينة في طريقها الآن إلى البحيرات المرة.