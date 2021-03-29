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انجيلا الزوجة السابقة لوائل كفوري تثير الجدل بتأيدها الإنجاب قبل الزواج

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثارت انجيلا زوجة وائل كفوري السابقة الجدل عقب تصريحاتها في حوار لها علىقناة الجديدة.

وتحدثت انجيلا عن حياتها بشكل عام وهي أنها كانت في الولايات المتحدة وعادت إلى لبنان، ثم تزوجت وقالت أنها تجد صعوبة في تجسيدها دور الأب والأم في المنزل ولكنها تشعر بالقوة بسبب ما قدمته لابنتيها.

وقالت انجيلا أنها تؤيد المعاشرة بين الزوجان قبل الزواج ولكن يجب أن يكون ذلك قبل الزواج وعقب الخطوبة وهي مع الإنجاب قبل الزواج.

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