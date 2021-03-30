Advertisements

لتنمية سيناء وتطوير قرى الريف.. نشاط مكثف للسيسي على مدار اليوم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:31 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عوده
Advertisements
شهدت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين، اجتماعين مهمين، لتنمية سيناء، وتطوير قرى الريف المصري، وكذلك الاطلاع على الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

في البداية، عقد السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، تابع خلاله موقف التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، وتطوير قرى الريف المصري، كما عقد اجتماعا آخر مع رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين، اطلع خلاله على الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء وتطوير قرى الريف المصري
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

تناول الاجتماع متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، وتطوير قرى الريف المصري.

ووجه الرئيس بالإسراع في تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية، خصوصا فيما يتعلق بمشروعات قطاع الانتاج الزراعي، وعلى نحو يساهم في تحقيق الهدف المنشود من تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في سيناء.

كما اطلع الرئيس على الإجراءات التنفيذية للتجهيزات الكهربائية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، في إطار مبادرة "حياة كريمة" في عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، حيث وجه الرئيس بمنح الأولوية للمعدات الكهربائية ذات المكون المحلي بنسبة كبيرة في صناعتها، مع الاعتماد على أحدث التجهيزات والمهمات، بما في ذلك عدادات الكهرباء الذكية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء خطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء، بما فيها موقف روافع الخط الناقل لمياه مصرف بحر البقر، فضلا عن عرض تطورات التجهيزات الكهربائية المختلفة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصةً الحي الحكومي والمناطق السكنية.

نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.

تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع الرئيس على مستجدات العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خصوصا ما يتعلق بالموقف التنفيذي للبنية التحتية المعلوماتية والخدمات الرقمية بمختلف محاورها والتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإليكترونية للتحكم في الدخول والخروج للأفراد والمركبات.

ووجه الرئيس بإيلاء أهمية لموضوع الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلورة برامج التدريب المتقدمة للعاملين لرفع مستوى المعرفة والدراية بتطبيق معايير الأمن السيبراني، وذلك في ضوء الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي بعد الانتقال إلى العاصمة.

كما وجه الرئيس بالتوسع في جهود التنمية المؤسسية والبشرية من خلال إعداد وتدريب الكوادر على المهارات الرقمية، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية بالعاصمة الإدارية الجديدة باشتراك جميع الجهات المعنية، وذلك قبل الانتقال الفعلي إلى العاصمة.

كما تم عرض الموقف المحدث من الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها المراكز الرئيسية للاتصالات ومنظومة البيانات الموحدة للدولة، فضلا عن التجهيزات الرقمية لإدارة العاصمة، والتشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وتغطية شبكات خدمة المحمول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشاط الرئيس السيسي تنمية سيناء تطوير قرى الريف المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 7 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ ساعة و 28 دقيقة

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

العبار: "فريق عملنا بالقاهرة 100% مصري"

منذ ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 10 ساعة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الإذاعة المصرية يصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة القائمة

أيمن حمزة: إنفاق المليارات لتوصيل الكهرباء لكل المناطق (فيديو)

الرئيس السيسي يتابع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن المشروع القومي لتنمية سيناء وتطوير قرى الريف

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

05:43 ص

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

12:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

05:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان