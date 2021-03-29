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سفير دولة فلسطين يبارك لمصر النجاح الكبير في حل إشكالية الجنوح بقناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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هنأ سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح ، جمهورية مصر العربية شعبا وقيادة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب حل أزمة الجنوح بقناة السويس بسواعد أبنائها وعزيمتهم والذي من شأنه التأكيد على صلابة مصر وحكمتها في إدارة الازمات .

 

وأشاد السفير دياب اللوح بهذه الخطوة الإستراتيجية التي من شأنها التأكيد على الأهمية القصوى لقناة السويس كقلب للعالم وشريانه التجاري الأهم، ومثمنا الدور المصري الحكيم والدؤوب  في إدارة الأزمة والذي يؤكد أن المكانة الإقليمية والدولية  لمصر لم تأت من فراغ، وإنما من تراكم وتكامل خبرات ووفاء وإخلاص كافة مكوناتها السياسية والمجتمعية  .

 

وثمن السفير دياب اللوح دور القيادة المصرية الحكيمة وأجهزة الدولة داعيا الله أن يوفّق الشقيقة الكبرى مصر  بالاستمرار في صناعة النهضة الحديثة في شتى المجالات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار والرخاء والاستقرار .

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قناة السويس فلسطين سفير دولة فلسطين السفينة الجانحة السفير دياب اللوح

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