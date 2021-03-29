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عبد الواحد البنا يتعاقد على 3 أغانى جديدة

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعاقد المطرب عبد الواحد البنا مع المنتج محمد عبد العزيز ممثلا عن شركة MS3 للإنتاج الفنى على اتفاق فنى لمدة ثلاث سنوات يقدم البنا بموجبه ثلاث اغانى جديدة كل عام وستكون باكورة الاعمال بعد عيد الفطر مباشرة بعد أن أعلنت الشركة المنتجة فى تصريح خاص على لسان المشرف الإدارى الملحن كريم طارق بتوفير كافة سبل النجاح على كافة المستويات للبنا، كما أضاف المشرف الفنى تامر ديكا أن تواجد المطرب الأسمر فى القاهرة بشكل نهائى سيكون نقلة كبيرة فى مستقبله الفنى فبجانب تميزه فى أغانى الجنوب سيشدو قريبًا بنوعية جديدة من الأغانى كما سيقدم اعمال ثنائية ستكون مفاجأة للجميع.


يذكر أن المطرب عبدالواحد البنا طرح منذ أيام أغنية جديدة تحمل إسم "عود القصب" من كلمات وألحان سيد الشاعر وتوزيع أمير طاحون وإنتاج محمد عبدالعزيز، وتم طرحها بالفعل وحققت نجاحًا كبيرًا على قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
عبد الواحد البنا يتعاقد على 3 أغانى جديدة
عبد الواحد البنا يتعاقد على 3 أغانى جديدة
عبد الواحد البنا يتعاقد على 3 أغانى جديدة
عبد الواحد البنا يتعاقد على 3 أغانى جديدة
عبد الواحد البنا يتعاقد على 3 أغانى جديدة
عبد الواحد البنا يتعاقد على 3 أغانى جديدة
عبد الواحد البنا يتعاقد على 3 أغانى جديدة
عبد الواحد البنا يتعاقد على 3 أغانى جديدة
عبد الواحد البنا يتعاقد على 3 أغانى جديدة
عبد الواحد البنا يتعاقد على 3 أغانى جديدة

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