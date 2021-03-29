أسامة ربيع: "الرئيس السيسي قالي بعد جنوح السفينة سمعة مصر في رقبتك أنت ورجال قناة السويس"

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه عاش اليوم أصعب لحظات حياته البحرية بعد إعلانه تعويم 80% من السفينة الجانحة قبل أن يتم الانتهاء من تعويمها بالكامل، مؤكدًا أنه لأول مرة في العالم يتم تعويم سفينة جانحة بدون تفريغها.



وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين: "خلصنا 80% من تعويم السفينة، والـ20% زرجنت معانا شوية وكانت من اللحظات الصعبة، والرئيس السيسي أول من أبلغته بتعويم السفينة الساعة خمسة إلا تلت".



وتابع "كنت بشفق على الرئيس السيسي متابعته لأدق التفاصيل أثناء حل الأزمة، والرئيس قالي في بداية الأزمة سمعة مصر في رقبتك أنت ورجال قناة السويس، والكلمة دي هي اللي خلتنا لا ننام قبل حل الأزمة".



واستطرد "الرئيس السيسي كان يتابع تطورات السفينة الجانحة وكان لا ينام، ووجه رسالة نارية اليوم بعد تعويم السفينة، ووجه الشكر لكل العاملين بقناة السويس وكان لديه ثقة كبيرة في أبطال قناة السويس لتعويمها".

