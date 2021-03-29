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حماده هلال يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "المداح"

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان حمادة هلال، جمهوره ومتابعيه بـ فيديو جديد له يتحدث فيه عن "المداح" وعن شخصيته في المسلسل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ".

وعلق حمادة هلال، على الفيديو، قائلا: " مسلسل #المداح رمضان 2021 وانتظروا البرومو الرسمي خلال يومين #حماده_هلال ".

مسلسل" المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر

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