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محمد صلاح يرتدى شارة قيادة منتخب مصر أمام جزر القمر

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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ارتدى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر شارة القيادة أمام جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وخرج عمرو السولية لاعب وسط المنتخب وقائد الفريق ونزل بدلًا منه طارق حامد ليقوم محمد الننى بالإشارة إلي محمد صلاح ليرتدى شارة القيادة بعد خروج السولية.

ويتقدم منتخب مصر الأول برباعية مقابل لا شيء على جزر القمر ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، سجلهم كل من محمد صلاح هدفين ومحمد شريف هدف ومحمد الننى هدف.

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منتخب مصر محمد صلاح صلاح جزر القمر

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