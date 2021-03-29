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القليوبية تنتهي من تطعيم 883 مواطنا بلقاح كورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم بالمحافظة، منذ انطلاق حملة التطعيم وحتى الأن بلغ 883 مواطنا.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم، أنه قد حصل 425 من المواطنين على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي، و298 منهم على اللقاح من مركز طبي حجازي بشبرا، و160 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب.

أشار المصدر أن حصيلة التطعيمات اليوم بلغت 102 حالة بمستشفى كفرشكر المركزي، و41 حالة بمركز طب الأسرة بسنديون، و94 حالة بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.


وبحسب المصدر فأن المديرية ووزارة الصحة مستمرة في أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

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