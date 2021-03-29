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أحمد موسى يطلق هاشتاج "شكرا أبطال قناة السويس" بعد تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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هنأ الإعلامي أحمد موسى، المصريين بمناسبة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، قائلا: "مبروك لرجال مصر، تم تجاوز 6 أيام صعبة".

وتابع "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين، كانت الكلمة بتوفيق ربنا وجهد المخلصين الذين أتوجه لهم بالتحية بداية من الفريق أسامة ربيع وحتى أصغر بطل بهيئة قناة السويس.

وأضاف أن خبراء العالم لم يتوقعوا تعويم السفينة الجانحة العملاقة خلال ستة أيام، مؤكدا أن مصر حققت إنجازا غير مسبوق لم يحدث من قبل.

وأردف موسى، كانت هناك ترويج بغلق قناة السويس لمدة شهر وقد يكون طريق رأس الرجاء الصالح بديلا لها، مردفا "محدش ساعد رجال مصر، التعويم تم بسواعد رجال مصر وأبنائها وقيادتها، والإنجاز محسوب لشعب مصر العظيم".


وأطلق موسى هاشتاج #شكرا أبطال قناة السويس، مستطردًا " شكرا باسم الـ100 مليون كلنا فرحانين وسعداء بيكم، هذه الرسالة وهذا الهاشتاج نبعته لكل بطل ونتقدم بخالص الشكر لأبطال قناة السويس".

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