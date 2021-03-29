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عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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توفت منذ قليل ابنة النجمة جومانا مراد، وهذا ما أعلنته خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت جومانا مراد صورة ابنتها الصغيرة على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة"الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون".


وتابعت "انتقلت إلى رحمة الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو ، إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا ، لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال ، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي"

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