مروان بابلو يتصدر تريند "يويتوب" بـ 3 أغاني

تصدر مطرب الراب مروان بابلو، تريند موقع نشر الفيديوهات العالمي "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحة البوم "كنترول" عبر قناته الرسمية.



واحتل مروان بابلو قائمة التريند بـ ثلات أغنيات " كنترول، دون، فين الحب "، محققا أكثر من 3 مليون مشاهدة



في سياق متصل، تصدر مروان بابلو تريند محركات البحث لعدة أيام، عقب طرح أغنية "غابة" عبر موقع يوتيوب، وتحقيقها مشاهدات عالية خلال ساعات قليلة، بعد عودته من الاعتزال لغناء الراب مرة أخرى.



وأعلن مروان بابلو العام الماضي اعتزاله الغناء، وغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه عاد في قراره مرة أخرى.



يعد ألبوم غابة هو الثالث في مشوار بابلو، بعد الجميزة الذي طرحه عام 2019، وفري في نفس العام.

