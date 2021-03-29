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عاجل - منتخب مصر يكتسح جزر القمر بالأربعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق منتخب مصر الأول فوزًا كبيرًا على جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية برباعية مقابل لا شيء فى لقاء أقيم مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي.

واستطاع كل من محمد الننى ومحمد شريف من تسجيل الهدف الأول والثاني ثم تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث والرابع ليحقق الفراعنة الفوز بأربعة أهداف نظيفة.

وشارك فى اللقاء عدد كبير من اللاعبين الذي لم يشاركوا أمام كينيا مثل محمد الننى وأحمد ياسر ريان ومصطفى فتحي وعبدالله جمعة وجنش.

وكان منتخب مصر صعد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها فى الكاميرون 2022 عقب تعادله في الجولة الماضية أمام كينيا.



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مصر محمد صلاح كينيا صلاح جزر القمر تصفيات افريقيا تريزيجيه

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