أسامة ربيع: خلال 3 أيام ستعبر كل السفن المنتظرة من قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه بدأت منذ السادسة مساء اليوم مرور عددًا من السفن المنتظرة بقناة السويس والتي تزيد عن أكثر من 400 سفينة، مؤكدًا أنه خلال 3 أيام ستعبر كل السفن من قناة السويس.



وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين أن خسائر مصر يوميًا بسبب جنوح السفينة خلال الستة أيام من 15 إلى 16 مليون دولار.



وأشار إلى أن بناء على خسائر مصر بسبب أزمة السفينة الجانحة سيتم تحديد قيمة التعويضات والتي ستتحملها شركات التأمين والشركة الخاصة بالسفينة.



وأكد أن السفينة الجانحة في قناة السويس إذا كانت في أي دولة في العالم لم تكن لتحل أزمتها إلا خلال 3 شهور، مشيرًا إلى أن القاطرات والكراكات استخدمت في تعويم السفينة التي كانت تضم 18 ألف وعملية تفريغها كانت صعبة.



وتابع " الرئيس السيسي وجه بتوفير كل المعدات اللازمة للسيناريوهات الثلاثة لحل الأزمة وكان يحملنا مسئولية حل الأزمة"، مشيرًا إلى أن هناك قاطرتين جديدتين إنتاج ترسانة بورسعيد وتم الاستعانة بهم في أول عمل في الأزمة.





