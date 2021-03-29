Advertisements

أسامة ربيع: خلال 3 أيام ستعبر كل السفن المنتظرة من قناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه بدأت منذ السادسة مساء اليوم مرور عددًا من السفن المنتظرة بقناة السويس والتي تزيد عن أكثر من 400 سفينة، مؤكدًا أنه خلال 3 أيام ستعبر كل السفن من قناة السويس.

وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين أن خسائر مصر يوميًا بسبب جنوح السفينة خلال الستة أيام من 15 إلى 16 مليون دولار.

وأشار إلى أن بناء على خسائر مصر بسبب أزمة السفينة الجانحة سيتم تحديد قيمة التعويضات والتي ستتحملها شركات التأمين والشركة الخاصة بالسفينة.

وأكد أن السفينة الجانحة في قناة السويس إذا كانت في أي دولة في العالم لم تكن لتحل أزمتها إلا خلال 3 شهور، مشيرًا إلى أن القاطرات والكراكات استخدمت في تعويم السفينة التي كانت تضم 18 ألف وعملية تفريغها كانت صعبة.

وتابع " الرئيس السيسي وجه بتوفير كل المعدات اللازمة للسيناريوهات الثلاثة لحل الأزمة وكان يحملنا مسئولية حل الأزمة"، مشيرًا إلى أن هناك قاطرتين جديدتين إنتاج ترسانة بورسعيد وتم الاستعانة بهم في أول عمل في الأزمة.


أخبار تهمك

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موسيماني يعفو عن منبوذ الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - منتخب مصر يكتسح جزر القمر بالأربعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا (فيديو)

منذ 33 دقيقة

شرط مثير من بن شرقي وفرجاني ساسي لتجديد عقودهم مع الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ثلث ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف كلمة السر في تحريك السفينة الجانحة

منذ ساعة

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

عاجل - منتخب مصر يكتسح جزر القمر بالأربعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا (فيديو)

07:56 م

لابورتا يطرد نجم برشلونة

07:57 م

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

07:51 م

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان