لابورتا يطرد نجم برشلونة

قرر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني طرد واحد من نجوم النادي الكتالوني، حيث قرر عدم تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.





واستقر لابورتا على عدم تجديد عقد كلويفرت رئيس أكاديمية برشلونة، وكان كلويفرت قد تولي رئاسة الأكاديمية ، عام 2019، بهدف الحفاظ على نجوم "لا ماسيا"، وتطويرهم وتجهيزهم للفريق الأول.





وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أنه مع رحيل جوسيب ماريا بارتوميو، وانتخاب خوان لابورتا كرئيس جديد لبرشلونة، إلى تغيير الخطط.



