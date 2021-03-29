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خبيرة علاقات: معظم السيدات الآن يطغى عليهن الطاقة الذكورية

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت ياسمين ياقوت، خبيرة العلاقات الأسرية، إن معظم السيدات الآن يطغى عليهن الطاقة الذكورية، معقبة: "الست بتبص للندية وتتحدث دائمًا على انها مثل الرجل، في فروق بين الرجل والمرأة ربنا خلقنا بيها".

وتابعت "ياقوت"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن زيادة الطاقة الذكورية لدى المرأة ترجع إلى تحمل المرأة مسؤولية كبير خلال الفترة الاخيرة، معقبة: "في ستات بتشيل مسؤولية مش بتاعتها، لازم الست تطلب المساعدة من زوجها وكل اللي حواليها".

ولفتت إلى أن المرأة كائن اعتمادي، والرجل كائن استقلالي، وإذا كانت السيدة مستقلة، فهذا يعني أن لديها شخصية مماثلة للرجل، متابعة: "كده الست هتبقى راجل".


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