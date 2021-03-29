بعد موافقة النواب.. تعرف على حدود حرم نهر النيل في قانون الموارد المائية والري (انفوجراف)

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة على المادة الأولى، بمشروع قانون الموارد المائية والرى والمتعلقة بالتعريفات الواردة بالقانون، وذلك بعدما حسم المجلس بعض التعريفات التى سبق تأجيلها فى الجلسات الماضية نظرا لنشوب جدل حولها.



وجاء تعريف حرم النهر، ليحدد نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضًا حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر.



وجاءت نص التعريفات بعد موافقة المجلس كالتالى:





• يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضًا حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.



• وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر "حوض بحيرة ناصر" حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182،00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.



• وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكى "حوض منخفضات توشكى" بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170،00).



• وحرم قناة مفيض توشكي "حوض قناة مفيض توشكى" بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182،00).



• وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123،00).



• وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.

