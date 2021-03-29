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تنسيقية شباب الأحزاب: المصريون كسبوا الرهان أمام العالم بتعويم السفينة بنجاح

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية للأيادي المصرية التي نجحت في تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جرين"، وإعادة شريان التجارة العالمية إلى العمل في وقت وجيز.

كما وجهت التنسيقية التهنئة لجموع المصريين بهذا الإنجاز المصري الذي أثبت قدرة، وإرادة المصريين على مواجهة المخاطر والتحديات بأيدي، وخبرات مصرية خالصة، مشيدة بطريقة معالجة الأزمة التي ضربت الدولة المصرية فيها مثالا للحرفية والشفافية، والإدارة الناجحة، رغم تشكيك عدد من الفاعلين المحليين، والدوليين في قدرة مصر على مواجهة هذا التحدي.

وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إذ تحيي السواعد المصرية القادرة على مواجهة التحديات، فإنها تؤكد أن قناة السويس وإن كانت تمثل للعالم شريانا للتجارة، فإنها تمثل للمصريين قيمة كبيرة في الانتماء والاستقلال والسيادة الوطنية.

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