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أسعار النفط تتراجع بعد تعويم السفينة العالقة بقناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
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 تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، مما يقلل مخاوف تعطل إمدادات النفط.

وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق من التعاملات، بدعم توقعات بأن منظمة "أوبك" وحلفائها بما في ذلك روسيا ستحافظ على مستويات الإنتاج كما هى في اجتماع هذا الأسبوع.

وتأرجحت أسعار الخام بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، مع تقييم المستثمرين لتأثير تعليق حركة الملاحة في قناة السويس، والتأثير الأوسع لعمليات الإغلاق في أوروبا في سبيل وقف الإصابة بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 3:17 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو بنسبة 0.9 بالمائة إلى 60.43 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 1 بالمائة إلى 63.85 دولار للبرميل.

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