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بعد تحريك السفينة الجانحة.. خبير: الأيام المقبلة ستشهد ملحمة جديدة في قناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال القبطان صالح حجازي الخبير البحري، إن الأيام المقبلة ستشهد ملحمة جديدة في قناة السويس، بعد انتهاء أزمة جنوح السفينة البنمية، مشيرا إلى أنه فور تحرك السفينة بالوصول إلى نقطة الانتظار المجهزة لها، سيتم الاطمئنان عليها للاستمرار في الإبحار من جديد.

وأضاف الخبير البحري، في حديثه لقناة "الغد"، أنه منتظر دخول 30 سفينة حاوية متواجدة في قناة السويس فى السويس القناة إلى الشمال، مشددا على أهمية فضل القناة الجديدة حيث أظهرت الأزمة أهميتها بقوة.

وأشار الخبير البحري، إلى ان القناة الجديدة، منتظر ظهور ملحمة جديدة في أزمة جنوح السفينة، لافتا إلى أهمية الإجراءات المتخذة من هيئة قناة السويس، مع التفكير في وجود قاطرات أكبر من 160 طنا للقاطرات الموجودة والمستويات الأعلى.

وشدد الخبير البحري، على ضرورة توفير قدرات للشد وتوفير عمليات التكريك، مع الكراكة مشهور والعاشر من رمضان، منوها إلى الأداء الرائع لهما في الأزمة، مؤكدا أهمية استغلال المد العالي وتوقيت المد.

وأوضح الخبير البحري، أنه لابد من البدء في امتلاك قاطرات أقوى من الموجودة حالية، في ظل أحجام السفن مختلفة مع زيادتها عن الماضي، منوها إلى أهمية القناة للتجارة العالمية.

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