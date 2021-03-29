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فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أبلغ الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسؤولو النادي بعدم تجديد عقده مع الفريق نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

ولم يتوصل فرجاني ساسي لاتفاق رسمي مع نادي الزمالك بشأن تجديد عقده، حيث طلب اللاعب الحصول على مبلغ مليوني و600 ألف يورو صافية من الضرائب، مع ضرورة سداد كافة مستحقاته القديمة ومقدم عقده عن الموسم الجديد، قبل توقيع العقود، للموافقة على تجديد عقده.

وكان الزمالك قد قدم عرضه الأخير لفرجاني ساسي بالحصول على مليون و750 ألف يورو، مع توفير 685 ألف يورو من مستحقات الموسم الماضي، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب.

وكلف ساسي وكيل أعماله بسرعة البحث عن عرض مادي مُغري في إحدي الدوريات الخليجية تمهيدًا للرحيل عن الزمالك نهاية الموسم الجاري.

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