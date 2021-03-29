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ضبط شخص لإنشائه منظومة اتصالات إنترنت بدون ترخيص بالبحيرة

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة،  بإنشاء منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، متخذًا من محل إقامته مركزًا لإدارة نشاطه الغير مشروع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام وهى (مجموعة من الأجهزة والمعدات التى تستخدم فى توزيع خدمات الإنترنت)، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهريًا.   

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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